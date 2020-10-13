В Петербурге специалисту администрации выписан штраф за незаконное использование билетов на оперу

Во вторник, 13 октября, Невский районный суд выписал штраф за незаконное распоряжение 7 билетами на оперу в Мариинском театре. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, обвиняемая, будучи специалистом местной администрации муниципального округа № 54, решила приукрасить свое выполнение должностных обязанностей и незаконно распорядилась 7 билетами на сумму 12 600 рублей на оперу «Средство Макропулоса».

Женщина передала данные билеты своим сотрудникам, при этом указала в ведомостях, что на оперу пойдут местные жители округа, которые ничего об этом не знали и в действительности не получали билетов в Мариинский театр. Сотрудники также были не в курсе о преступных замыслах женщины.

Обвиняемой назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

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