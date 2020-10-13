Под Гатчиной посиделки у костра закончились стрельбой

Под Гатчиной посиделки у костра закончились стрельбой
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Местный житель решил отомстить за своего сына.

В Ленинградской области 11 октября прогремели выстрелы. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Все случилось на одной из дач – молодые люди сидели у костра и общались, когда по непонятной причине произошла ссора. Один из парней достал газовый баллончик и распылил его – в итоге пары попали на лицо оппонента.

Пострадавший рассказал об инциденте своему отцу, который схватил пистолет и отправился разбираться с обидчиками своего ребенка. Он избил подростка, а затем выстрелил в его сторону. В результате парня госпитализировали с ушибом головного мозга, сотрясением, травмами конечностей, гематомами, переломом носа, пулевым ранением головы, левого бедра и плеча.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге полиция проверяет пьяную стрельбу на Варшавской.

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