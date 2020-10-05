В Петербурге полиция проверяет пьяную стрельбу на Варшавской

Петербургская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после стрельбы в Московском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сообщение о стрельбе полиция получила накануне, 4 октября.

Очевидцы жаловались на стрельбу. В тот же день правоохранители задержали мужчину, который признался, что стрелял на Варшавской улице. Он выпивал со знакомым, но поругался с ним и наставил на собутыльника пистолет.

Отмечается, что в результате никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге выясняют обстоятельства другого происшествия со стрельбой в Московском районе. Она произошла на Пулковском шоссе.