В Петербурге полиция проверяет пьяную стрельбу на Варшавской

В Петербурге полиция проверяет пьяную стрельбу на Варшавской
Варшавская улица. Фото: панорамы "Гугл"

Петербургская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после стрельбы в Московском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сообщение о стрельбе полиция получила накануне, 4 октября.

Очевидцы жаловались на стрельбу. В тот же день правоохранители задержали мужчину, который признался, что стрелял на Варшавской улице. Он выпивал со знакомым, но поругался с ним и наставил на собутыльника пистолет.

Отмечается, что в результате никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге выясняют обстоятельства другого происшествия со стрельбой в Московском районе. Она произошла на Пулковском шоссе.

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