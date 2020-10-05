Разъяренный водитель устроил стрельбу по электромонтеру на Пулковском

Разъяренный водитель устроил стрельбу по электромонтеру на Пулковском
Петербуржец пострадал во время дорожного конфликта. Фото: pixabay

В Петербурге выясняют обстоятельства стрельбы в Московском районе, которой закончился дорожный конфликт.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что информация о госпитализации пострадавшего поступила в полицию накануне, 4 октября. Медики отмечали, что у мужчины зафиксировали ссадину спины. Предполагалось, что в него выстрелили из травматического оружия. Его состояние оценивали как удовлетворительное.

Пострадавший, работающий электромонтером, смог пояснил, что на Пулковском шоссе поругался с водителем иномарки. Тот достал «травмат» и начал стрелять.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленника ищет полиция.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге на Южном шоссе задержали приезжих из Чечни, подозреваемых в стрельбе.

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Разъяренный водитель устроил стрельбу по электромонтеру на Пулковском
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