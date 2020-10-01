На Южном шоссе задержали приезжих из Чечни, подозреваемых в стрельбе

Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали пятерых приезжих из Чеченской Республики. Мужчин подозревают в стрельбе у дома на Южном шоссе.

Сигнал о выстрелах у дома №47 по Южному шоссе поступил стражам порядка в среду, 30 сентября. Прибывшие полицейские нашли на месте две стреляные гильзы, которые были направлены на экспертизу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, оказалось, что гильзы являются частями пистолетных патронов к огнестрельному оружию.

На месте стрельбы также видели два автомобиля: LADA Priora и Mercedes-Benz C. Вторая машина была задержана на месте происшествия. В ней находились четверо жителей Чеченской Республики. На мужчин составили административные протоколы.

Также был задержан житель дома, в его квартире кинолог с собакой искал оружие. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

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