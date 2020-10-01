Квартиру пенсионерки на Бассейной обнесли на 1,1 млн

В Московском районе Петербурге неизвестный похитил из квартиры местного жителя деньги и украшения.

В среду, 30 сентября, в отдел полиции обратилась 83-летняя женщина, проживающая в одном из домов на Бассейной улице. Она рассказала, что неизвестный в период с 14:00 4 сентября до 14:00 30 числа через открытое окно балкона проник в ее квартиру, расположенную на втором этаже.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник вынес 1 млн рублей, 1 тыс. евро, два кольца, браслет, цепочку желтого металла. Сумму ущерба пенсионерка оценила в 1,1 млн рублей.

Правоохранители изъяли следы пальцев рук, обуви и материи, а также сумочку-клатч. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка встретила пьяного мужа с ножом, а после доложила в полицию о трупе. Она нанесла удар в ходе бытового конфликта.