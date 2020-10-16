Пьяная пара проникла на охраняемый объект на Тихорецком

Пьяная пара проникла на охраняемый объект на Тихорецком
Тихорецкий проспект. Фото: панорамы "Гугл"

В Калининском районе Петербурга задержали пьяную пару, которая решила залезть в детский образовательный центр.

Как сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны войск нацгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 15 октября поздно вечером.

Правоохранители получили сигал о том, что двое проникли на охраняемый объект, детский образовательный центр, на Тихорецком проспекте.

На место правоохранители выяснили, что пьяная пара разбила стеклянную входную дверь. Злоумышленников передали в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге местный житель получил условный срок и штраф за наезд на полицейского.

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