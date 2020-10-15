Пьяный петербуржец получил «условку» и штраф за наезд на полицейского

В ходе проверки документов водитель умышлено совершил наезд на сотрудника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ходе проверки документов водитель умышлено совершил наезд на сотрудника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербуржец получил «условку» и штраф за применение насилия в отношении представителя власти. Пьяный водитель умышленно наехал на полицейского.

Инцидент произошел 6 ноября прошлого года на Петергофском шоссе. По данным следствия, инспекторы остановили водителя Volkswagen. Оказалось, что 39-летний мужчина сел за руль в нетрезвом виде.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу, в ходе проверки документов водитель умышленно наехал на сотрудника, который с переломом левой ноги был госпитализирован

Суд признал горожанина виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, с мужчины взыскали 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвинском районе большегруз наехал на лежащего мужчину. От полученных травм он скончался.