В Тихвинском районе большегруз наехал на лежащего мужчину

В Тихвинском районе большегруз наехал на лежащего мужчину
Мужчина от полученных травм скончался. Фото: pixabay

В Тихвинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Большегруз наехал на мужчину, который без движения лежал на проезжей части.

Дорожный инцидент случился поздним вечером в среду, 16 сентября, на 440 километре автодороги Вологда-Новая Ладога.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, автомобиль DAF с прицепом наехал на лежащего на проезжей части мужчину. От полученных травм неизвестный скончался.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дальневосточном проспекте автоледи на Audi влетела в Toyota, собралась пробка.

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В Тихвинском районе большегруз наехал на лежащего мужчину