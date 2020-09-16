На Дальневосточном автоледи на Audi влетела в Toyota, собралась пробка

На Дальневосточном автоледи на Audi влетела в Toyota, собралась пробка
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Один из водителей попытался развернуться, но завершить маневр не успел.

Авария случилась сегодня вечером, 16 сентября, на Дальневосточном проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автоледи за рулем Audi врезалась сзади в Toyota. Столкновение произошло прямо перед перекрестком с улицей Коллонтай.

Участники ДТП заняли две полосы. Движение на участке затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на мосту Бетанкура столкнулись иномарка и бетономешалка.

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