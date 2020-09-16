На мосту Бетанкура столкнулись иномарка и бетономешалка

На мосту Бетанкура столкнулись иномарка и бетономешалка
Транспортные средства не получили значительных повреждений. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице не смогли разъехаться бетономешалка и Volkswagen Passat. Машины столкнулись на съезде с моста Бетанкура.

Авария случилась сегодня вечером, 16 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, в результате аварии на месту образовалась серьезная пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к настоящему моменту движение на участке восстановлено.

Выясняются подробности случившегося. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Toyota насмерть сбил пешехода в Ленобласти. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

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