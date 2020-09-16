Водитель Toyota насмерть сбил пешехода в Ленобласти

В Тосненском районе Ленобласти водитель иномарки сбил пешехода. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Дорожный инцидент случился в среду, 16 сентября, около 16:40 на отрезке дороги Ульяновка-Отрадное. 40-летний водитель управлял авто марки Toyota Land Cruiser 200.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области, автомобилист совершил наезд на 57-летнего мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход скончался. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 70-летний пенсионер попал под поезд. Мужчина собирал клюкву неподалеку и хотел сократить путь, перейдя железнодорожное полотно в неположенном месте.