В Ленобласти 70-летний пенсионер попал под поезд

Сотрудники транспортной полиции в Ленобласти проводят проверку по факту смертельного травмирования пожилого мужчины на рельсах.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе транспортного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу, информация об обнаружении трупа поступила во вторник, 15 сентября, около 6 утра. В дежурную часть заявили о бездыханном пожилом мужчине, лежащем на 188-м километре железнодорожного перегона «Цвылево — Тихвин».

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что погибший был 70-летним жителем города Тихвин. Мужчина собирал клюкву неподалеку и хотел сократить путь, перейдя железнодорожное полотно в неположенном месте. Нарушение правил обернулось для старика смертью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что днем 16 сентября на станции метро «Владимирская» в Петербурге на рельсы упал человек.