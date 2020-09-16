На Владимирской пассажир упал на рельсы, движение поездов по красной ветке приостановлено

На Владимирской пассажир упал на рельсы, движение поездов по красной ветке приостановлено
Каким образом человек оказался на рельсах, не уточняется. Фото: Baltphoto

В среду, 16 сентября, в Северной столице на станции метрополитена Владимирская человек оказался под составом.

Инцидент произошел в 13:04 на втором пути станции Владимирской Кировско-Выборгской ветки. Об этом оповещает пресс-служба петербургской подземки. В связи с чрезвычайным происшествием, интервал движения поездов от станции Проспекта Ветеранов до станции Девяткино увеличен.

По второму пути движение осуществляется от станции Девяткино до станции Площадь Ленина. На участке от станции Площадь Восстания до Проспекта Ветеранов движение составов приостановлено. Подробности произошедшего, как и обстоятельства падения и текущее состояние пассажира, неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о причинах задымления в шахте между станциями Адмиралтейская, Спасская и Невский проспект, произошедшего несколько дней назад.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
метро санкт-петербург чп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге вор по решеткам пробрался в кабинет заведующего медучреждения ...
Четырбок призывает прекратить «кошмарить» уличных музыкантов
На Владимирской пассажир упал на рельсы, движение поездов по красной ветке ...
Мотоциклист тяжело пострадал в ДТП под Всеволожском
Петербург и Хабаровск вновь свяжут прямыми рейсами после пятилетнего перерыва
Болельщик «Зенита» выплатит 3 тыс. рублей за провокационный баннер
Канье Уэст выложил фото Путина и странно подписал его
Китайцы не могут забрать своих суррогатных детей из Петербурга