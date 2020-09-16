На Владимирской пассажир упал на рельсы, движение поездов по красной ветке приостановлено

Каким образом человек оказался на рельсах, не уточняется. Фото: Baltphoto

Каким образом человек оказался на рельсах, не уточняется. Фото: Baltphoto

В среду, 16 сентября, в Северной столице на станции метрополитена Владимирская человек оказался под составом.

Инцидент произошел в 13:04 на втором пути станции Владимирской Кировско-Выборгской ветки. Об этом оповещает пресс-служба петербургской подземки. В связи с чрезвычайным происшествием, интервал движения поездов от станции Проспекта Ветеранов до станции Девяткино увеличен.

По второму пути движение осуществляется от станции Девяткино до станции Площадь Ленина. На участке от станции Площадь Восстания до Проспекта Ветеранов движение составов приостановлено. Подробности произошедшего, как и обстоятельства падения и текущее состояние пассажира, неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о причинах задымления в шахте между станциями Адмиралтейская, Спасская и Невский проспект, произошедшего несколько дней назад.