Стала известна причина задымления в шахте петербургского метро

Стала известна причина задымления в шахте петербургского метро
Фото: Baltphoto

В петербургском метрополитене произошло задымление. На работу подземки инцидент не повлиял.

Задымление произошло в шахте метро вечером воскресенья, 13 сентября, между станциями Адмиралтейская, Спасская и Невский проспект. Шахта находится на капитальном ремонте.

Как сообщил «78.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу, на глубине 60 метров происходило тление обшивки строительных лесов на площади пяти «квадратов». На месте работали спасатели.

Киоск шахты расположен на территории Университета им. Герцена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге урезали финансирование Красносельско-Калининской линии метро. Постановление о перераспределении средств на строительство метрополитена в Северной столице подписал городской губернатор Александр Беглов.

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