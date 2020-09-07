В Петербурге урезали финансирование Красносельско-Калининской линии метро

В Петербурге урезали финансирование Красносельско-Калининской линии метро
Итоговая сумма, выделенная на Красносельско-Калининскую линию метро, составит почти 3,3 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Снятые со строящейся Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена средства добавят на строительство станций «Театральная» и «Горный институт».

Постановление о перераспределении средств на строительство метрополитена в Северной столице подписал городской губернатор Александр Беглов.

Согласно документу, с объема финансирования строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская», которые будут на «коричневой ветке», сняли 1,16 млрд рублей. Теперь итоговая сумма, выделенная на Красносельско-Калининскую линию, составит почти 3,3 млрд рублей.

Средства, снятые с этой линии, направят на строительство новых станций метро «Театральная» и «Горный институт», которые продолжат «оранжевую линию». Таким образом, бюджет Лахтинско-Правобережной линии составит 2,1 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КРТИ Петербурга объявляет конкурс на строительство станции метро «Пулково».

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