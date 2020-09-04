КРТИ Петербурга объявляет конкурс на строительство станции метро «Пулково»

КРТИ Петербурга объявляет конкурс на строительство станции метро &#171;Пулково&#187;
В далекой перспективе добраться до аэропорта Пулково, вероятно, можно будет на метро. Фото: Baltphoto

Городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры ищет подрядчика для разработки документации будущего участка Кировска-Выборгской линии метро, который соединит станцию «Проспект Ветеранов» и станцию «Пулково».

Об этом стало известно в пятницу, 4 сентября, из сведений заявки, появившейся на сайте госзакупок. Новый участок подземки пройдет через Кировский, Красносельский и Московский районы, а на подготовку документации готовы выделить свыше 37 млн рублей.

Подрядчик, согласно условиям контракта, до 1 июня 2022 года должен предоставить комитету планировку станции, организации улично-дорожной сети и движения транспорта, вертикальную планировку территории и многое другое. Дата окончания приема заявок — 30 сентября. Исполнителя работ определят уже в октябре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура поставила выплатить задолженность по зарплате в размере 35 млн рублей сотрудникам ООО «Метроподземстроя».

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