Метростроителям выплатили 35 млн долгов по зарплате после проверки прокуратуры

В Петербурге строители подземки получили заработную плату за два месяца. ООО «Метроподземстрой» задолжал им 35 миллионов рублей.

Об этом сообщает прокуратура Петербурга. В прокуратуру во время проверки обратились сотрудники метрополитена. Как оказалось, 265 работников не получили зарплату в июне-июле этого года. Долг компании перед ними составил 35 миллионов рублей.

В адрес руководителя прокуратура внесла представление, а также возбудила дело об административном правонарушении.

Задолженность перед сотрудниками погасили.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что глава петербургского ОАО «Метрострой» Сергей Харлашкин покинул свой пост. Его обязанности временно исполняет заместитель генерального директора и главный инженер предприятия Алексей Старков.