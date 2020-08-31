Сергей Харлашкин уходит с поста гендиректора «Метростроя»

Глава петербургского ОАО «Метрострой» Сергей Харлашкин покидает свой пост. Его обязанности временно исполняет заместитель генерального директора и главный инженер предприятия Алексей Старков.

Об уходе с руководящего поста «Метростроя» Петербурга Сергея Харлашкина стало известно в понедельник, 31 августа. Отмечается, что заявление об увольнении он написал по собственному желанию. С тех пор как Харлашкин занял кресло главы предприятия, прошло всего полгода. А произошло это, напомним, 20 февраля. До этого, 19 декабря 2019 года, его назначили врио директора вместо Николая Александрова, который на тот момент находился в СИЗО по подозрению в растрате. А до перехода в «Метрострой» Сергей Харлашкин несколько лет возглавлял городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В начале августа супруга Александрова и совладелица «Метростроя» Ольга потребовала проведения внеочередного собрания акционеров. Среди вопросов, которые планировалось обсудить, была кандидатура гендиректора компании — Харлашкина предлагалось заменить на Константина Ерошенко (советника главы «Метростроя» и директора компании «Метротрансстрой»).

14 августа четверо членов совета директоров «Метростроя» поддержали увольнение Харлашкина (двое воздержались), но представители городского правительства выразили письменный протест этому решению. Тогда акционеры «Метростроя» заявили, что намерены обратиться в суд. По их мнению, порядок проведения голосования был нарушен.

В конце августа в СМИ появилась информация, что Сергею Харлашкину предложено место руководителя Управления по транспорту Ленинградской области.