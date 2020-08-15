Смольный не дал сместить Харлашкина с поста гендиректора «Метростроя»

Администрация Санкт-Петербурга не поддержала отставку Сергея Харлашкина с поста генерального диреткора «Метростроя».

В пятницу, 14 августа, четверо членов совета директоров предприятия на совещании поддержали увольнение Харлашкина. Об этом пишет издание «Московский Комсомолец — Петербург». При этом представители петербургского правительства выразили письменный протест этому решению. Отметим, что еще двое участников совета директоров воздержались от голосования.

Акционеры «Метростроя» намерены обратиться в суд, поскольку считают, что порядок проведения голосования не был нарушен, а значит, Харлашкин должен покинуть свой пост.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вадим Александров, который в течение 24 лет руководил «Метростроем», назначен советником Генерального директора АО «Стройтрансгаз».