Смольный не дал сместить Харлашкина с поста гендиректора «Метростроя»

Смольный не дал сместить Харлашкина с поста гендиректора &#171;Метростроя&#187;
Ранее Харлашкин возглавлял КРТИ. Фото: Baltphoto

Администрация Санкт-Петербурга не поддержала отставку Сергея Харлашкина с поста генерального диреткора «Метростроя».

В пятницу, 14 августа, четверо членов совета директоров предприятия на совещании поддержали увольнение Харлашкина. Об этом пишет издание «Московский Комсомолец — Петербург». При этом представители петербургского правительства выразили письменный протест этому решению. Отметим, что еще двое участников совета директоров воздержались от голосования.

Акционеры «Метростроя» намерены обратиться в суд, поскольку считают, что порядок проведения голосования не был нарушен, а значит, Харлашкин должен покинуть свой пост.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вадим Александров, который в течение 24 лет руководил «Метростроем», назначен советником Генерального директора АО «Стройтрансгаз».

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