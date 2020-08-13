Вадим Александров будет курировать метростроение в Петербурге

Вадим Александров будет курировать метростроение в Петербурге
Компания поможет сохранить профессиональный коллектив «Метростроя». Фото: Baltphoto/ Olga Androsova-1024x683-1024x683

В Петербурге советником Генерального директора АО «Стройтрансгаз» назначен Вадим Александров. Он будет курировать строительство городской подземки.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Высокий профессионализм, опыт и знания нового гендиректора позволят компании успешно справиться с задачей по реализации проекта метростроительства.

Как сообщили на сайте Стройтрансгаз, основная цель ГК «Стройтрансгаз» – открыто выйти на рынок метростроения в Северной столице, сохранив профессиональный коллектив компании «Метрострой», а также обеспечить нужные темпы при проведении работ на новых станций.

Вадим Александров руководил ОАО «Метрострой» с 1993. Он покинул пост по собственному желанию три года назад. При его участии с 1963 года были введены в эксплуатацию 23 станции петербургского метро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 5 августа новый и.о. начальника петербургского метрополитена приступил к выполнению своих обязанностей.

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