Новый начальник метрополитена Петербурга приступил к работе

В среду, 5 августа, новый начальник петербургского метрополитена приступил к выполнению своих обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина. Главой метрополитена в городе на Неве стал Евгений Козин. С выходом на новую должность его поздравили глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков и вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

Соколов в своем поздравлении заявил, что уверен, что Евгений Германович сможет твердо исполнять обязанности начальника метро благодаря его многолетнему опыту работы в подземке Петербурга.

Евгений Козин, в свою очередь, поблагодарил Смольный за оказанное доверие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Гарюгин покинул пост начальника петербургского метрополитена. Гарюгин занимал высшую должность сначала ленинградского, а позднее петербургского метрополитена на протяжении 30 лет.