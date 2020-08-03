Владимир Гарюгин покинул пост начальника петербургского метрополитена

Владимир Гарюгин покинул пост начальника петербургского метрополитена
Владимир Гарюгин. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В понедельник, 3 августа, стало известно, что Владимир Гарюгин отправляется на пенсию. Заслуженный отдых у уже бывшего руководителя подземки Санкт-Петербурга начнется с завтрашнего дня, 4 августа. Информацию об этом корреспонденту gazeta.spb.ru подтвердили в Комитете по транспорту.

Гарюгин занимал высшую должность сначала ленинградского, а позднее петербургского метрополитена на протяжении 30 лет. За свою профессиональную деятельность он был отмечен государственными наградами. В мае 2020 года Владимир Гарюгин стал почетным гражданином Санкт-Петербурга.

Отметим, что временно исполняющим обязанности начальника ГУП «Петербургский метрополитен» назначили первого заместителя Гарюгина — Евгения Козина.

Гарюгину в апреле 2020 года исполнилось 70 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конкурс на проектирование станции метрополитена «Кудрово» будет объявлен до конца 2020 года.

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