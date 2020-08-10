Сергей Харлашкин может лишиться должности главы «Метростроя»

Сергей Харлашкин может лишиться должности главы «Метростроя»
Сергей Харлашкин. Фото: Baltphoto

Акционеры компании в рамках очередной встречи могут избрать другого генерального директора.

Сергей Харлашкин находится на главной руководящей должности в организации с февраля 2020. На данном посту он сменил Николая Александрова после того, как тот стал подозреваемым по делу о присвоении и растрате в ходе строительства новых станций метро и отправился в СИЗО.

Супруга Александрова Ольга, являющаяся совладельцем «Метростроя», внесла предложение об организации встречи акционеров. Ожидается, что собрание состоится уже 21 августа. Помимо обсуждения насущных вопросов, будет поднята тема о том, кто в дальнейшем будет занимать пост генерального директора. Об этом сообщает Мойка78.

В связи с этим, непонятно, останется ли в своей должности бывший глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин или же ему найдут замену.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Метрострой» назначил Сергея Харлашкина новым гендиректором вместо Александрова.

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метрострой Сергей Харлашкин собрание акционеров


 

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