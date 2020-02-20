«Метрострой» назначил Сергея Харлашкина новым гендиректором вместо Александрова

На внеочередном собрании акционеров ОАО «Метростроя» избрали нового руководителя.

Им стал Сергей Харлашкин, который с декабря 2019 временно исполнял обязанности генерального директора.

Официально на свою должность он вступит завтра, 21 февраля. Об этом сообщает АБН.

На сегодняшнем собрании также освободили от занимаемой должности уже бывшего гендиректора Николая Александрова. Он является сыном бывшего главы «Метростроя» Вадима Александрова, который покинул свой пост в 2017 году. Тогда Александров-младший стал преемником и был назначен на должность гендиректора сроком на 5 лет.

Но в декабре он был задержан по подозрению в растрате. Дзержинский суд арестовал его 10 декабря. Он обвиняется в хищении средств компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Метрострой» остался без гендиректора после ареста Александрова.