Фантастика, фэнтези и рок: как петербуржцы проводили лето 2025 года

Аналитики холдинга «МТС Медиа», который является частью цифровой экосистемы МТС, изучили предпочтения петербуржцев в выборе досуга летом 2025 года. Исследование показало, что свободное время жители Северной столицы чаще всего посвящали просмотру научной фантастики и комедий, а также читали литературу в жанре фэнтези и слушали рок- и рэп-композиции.

Сервис KION сообщает, что по объему потребленного киноконтента за летний период Петербург занял третью строчку в общероссийском рейтинге. Наибольшую активность у экранов проявляла аудитория в возрасте 35–44 лет, причем как женская, так и мужская ее часть. Главной кинопремьерой для местных зрителей оказалась фантастическая драма «Кракен», где главную роль исполнил Александр Петров. Также горожане отдавали предпочтение более легким комедийным лентам, таким как «Три сестры», «Нереалити» и «Театральная зона».

Помимо кино, популярным времяпрепровождением было чтение. Активность пользователей на книжной платформе «Строки» возросла почти на 16 процентов. Наиболее востребованным жанром у горожан стало фэнтези. В топ-3 самых читаемых книг вошли роман «Четвертое крыло», «Железное пламя» Ребекки Яррос и антиутопия Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Примечательно, что по уровню интереса к чтению женщины опередили мужчин более чем в 1,5 раза — показатель среди петербурженок был выше на 66%.

Минувшее дето года также подтвердило статус Петербурга как музыкальной столицы. Количество пользователей сервиса «МТС Музыка» в регионе за три месяца увеличилось на 15,5%. Самым популярным звучащим фоном для жарких дней стали песни Жени Трофимова, группы «Комнаты культуры» (трек «Поезда»), Джигана, NILETTO и Artik & Asti (трек «Худи»). Также жители города стали ходить на концерты на 28% чаще, при этом средняя цена билета повысилась — на 11%, до 1836 рублей.