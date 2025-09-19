В Смольном назначили наставников участникам программы «Время героев»

«Программа «Время героев» в Санкт-Петербурге представляет собой значимую инициативу, направленную на интеграцию участников специальной военной операции в мирную жизнь и общественные структуры. Назначение наставников из состава городского Правительства подчеркивает серьезный подход к подготовке этих специалистов, обеспечивая их поддержкой и опытом.

Наставники играют ключевую роль в формировании будущих лидеров, которые смогут эффективно работать в органах власти и госсекторе. Это особенно важно, учитывая, что такие кадры, как Николай Королёв, уже занимают ответственные должности, что свидетельствует о высоком уровне подготовки участников программы.

Создание структуры стажировок и аттестационных работ позволит не только поддержать профессиональный рост участников, но и повысить их уверенность в своих силах, что в свою очередь положительно скажется на общественном восприятии ветеранов спецоперации. Важно, что инициатива реализуется под руководством Губернатора Александра Беглова, что придаёт ей дополнительный вес и авторитет.

В целом, «Время героев» — это шаг к созданию более интегрированного и ответственного общества, где опыт и мужество участников спецоперации могут быть использованы для блага всей страны».