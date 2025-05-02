Принц Гарри проиграл апелляцию по делу о госохране в Великобритании

Апелляционный суд Англии и Уэльса отклонил иск принца Гарри. Младший сын короля Великобритании Карла III пытался оспорить решение о лишении его полицейской защиты после выхода из королевской семьи.

Судья Джеффри Вос заявил, что чувство обиды принца Гарри не может служить правовым основанием для отмены решения межведомственного комитета, отвечающего за предоставление государственной охраны. Он добавил, что двое других судей поддержали это решение.

Теперь у принца Гарри остался лишь один вариант — обратиться в Верховный суд. Однако для этого его юристы должны получить разрешение на апелляцию либо от Апелляционного, либо от Верховного суда, сообщает ТАСС.

Напомним, что в 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от статуса старших членов королевской семьи, лишившись государственной охраны и официальных обязанностей. С тех пор пара проживает в США, где растит двоих детей.

Британские власти сочли, что принц не имеет права на автоматическую полицейскую защиту во время визитов в Великобританию. Его адвокаты настаивали, что этот подход несправедлив, однако суды неоднократно отклоняли их иски.