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«Короткий метр» — старт для большого кино или полноценный формат?

Александр Мокан
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Фото: Елена Еликова

23 мая в конкурсной программе «Мост. Горизонты» кинофестиваля «Мост» состоялась игровая короткометражная секция, в программе был фильм петербургского режиссера Евгении Березиной «Где спит рыбка?», Описание короткометражки лаконичное «Митя возвращается в дом своего детства с намерением его продать. Впереди — стажировка за границей, большие перемены и долгожданный карьерный рост. Но сможет ли он решиться на этот шаг?..»

Мы побеседовали с творческой группой короткометражки, режиссером Евгенией Березиной, оператором Николаем Свергоненко и актером, композитором и звукорежиссером в одно лице Дмитрием Тетерским.

Евгения рассказала, о старте кинопроизводства на базе киношколы Российского государственного института сценических искусств, и мечтах конкурировать, с пока превалирующей и опытной школой Института кино и телевидения, желании наладить контакт между двумя ВУЗами.

Ребята поделились, что короткометражки хороший способ показать себя, продемонстрировать творческий потенциал, на старте приходится самим себя продвигать, инвестировать в будущее даже, может быть, из своего кармана, малыми средствами проявить себя, чтобы потом снять что-то более грандиозное, более фундаментальное. Что есть, конечно, гранты, есть какие-то способы финансирования, но это всё равно достаётся за счёт какого-то имени, какой-то приобретенной репутации, когда ты сделал что-то стоящее.

Евгения описала съемки: «Ну, да, это всё происходило на моей даче в Лемболово, а финансы у нас, в общем, пели романсы. В сюжете много автобиографичного. Всё снималось на одну зарплату, как могли, из последних сил. Очень помогала лаборатория нашего института. Пока что зарабатываем на фильмы сами, как можем, и помогает институт.»

Николай высказал мнение, что в стране школам, снимающим «короткий метр», не хватает единой платформы.

Вот как было заявлено, что «короткий метр» — это какая-то взлётная полоса, плацдарм, ступенька. Но лично я думаю, смотря на некоторые работы, что это весьма законченные, понятные произведения.

Для некоторых вещей, которые хочется сказать в кино и не нужно 2 часа сидеть, чтобы о чем-то подумать или поразмыслить. Наша картина, она ничего не бьет в лоб, ничего не говорит прямо, но дает повод задумываться.

И для этого малая форма, она прекрасна. И площадки для размещения таких работ у нас не наблюдается, она очень нужна, я как зритель уже, как представитель индустрии, я бы так же, как и на кинопоиск заходил и смотрел бы чьи-то работы просто потому что, ну, иногда же хочется чего-то коротенького.

«Есть же крутые фильмы, когда вообще ничего не понятно, ты сидишь такой «Вау, что я только что посмотрел», а это всего 20−15 минут хронометража. И да, я считаю, что площадка обязательно нужна, потому что жанр, недооцененный многими. Наверное, только потому, что снимает по большей части же всё равно студенты, а студенты рвутся потом в большое кино» – подытожил Дмитрий Тетерский

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