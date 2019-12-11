«Метрострой» остался без гендиректора после ареста Александрова

По предварительным данным, есть четыре человека, претендующих на пост.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Обо всем сообщает АБН. После того, как генеральный директор «Метростроя» Николай Александров был арестован за участие в хищении денег компании, возник вполне логичный вопрос: кто займет освободившуюся должность? Пока что руководство «Метростроя» никак не комментирует происходящее, но на пост могут претендовать как минимум четыре человека: генеральный директор по производству Сергей Сепитый, заместитель гендиректора — главный инженер Алексей Старков, заместитель гендиректора по экономике и финансам Алчачак Малаховская и замгенеральный директор Игорь Гаврилов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главу «Метростроя» Николая Александрова арестовали по подозрению в хищении 178 млн рублей.

Подозреваемый объединился с еще двумя фигурантами дела. Заключив фиктивный контракт на поставку нерудных материалов, они фальсифицировали исполнение госконтрактов.