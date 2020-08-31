Сергей Харлашкин покинул пост директора «Метростроя»

Харлашкин руководил "Метростроем" с декабря прошлого года. Фото: Baltphoto

Харлашкин руководил "Метростроем" с декабря прошлого года. Фото: Baltphoto

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Сергей Харлашкин покинул свой пост. Об этом стало известно в понедельник, 31 августа.

По предварительным данным, Харлашкин уволился по собственному желанию, информирует телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу организации. На данный момент исполняющим обязанности гендиректора «Метростроя» назначен главный инженер Алексей Старков.

Напомним, что у «Метростроя» трудная судьба: долгое время предприятие возглавлял Вадим Александров, в 2017 году, он передал свой пост сыну, Николаю. Последний в конце прошлого года был задержан по подозрению в крупной растрате. Тогда же исполнять обязанности главы «Метростроя» стал Харлашкин, перешедший с должности председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 20 февраля текущего года внеочередное собрание акционеров «Метростроя» утвердило Харлашкина на посту главы предприятия.