Названы задачи нового правительства Ленобласти

Названы задачи нового правительства Ленобласти
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Gazeta.Spb.ru/Николай Овсянников

Законодательное собрание Ленинградской области в течение двух недель решит, утверждать ли список состава нового правительства или нет. Издание Online47 выяснило, какие задачи ставят перед собой те, кто попал в него.

Отметим, что пять заместителей председателя регионального правительства продолжат текущую работу.

При этом председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой будет курировать вопросы культуры, спорта и молодежной политики, а глава управления по транспорту Сергей Харлашкин в составе нового правительства будет отвечать за сферы транспорта и топливно-энергетического комплекса.

Как отметил Михаил Москвин, который, как предполагается, будет отвечать за строительство и ЖКХ, после переформатирования строительно-коммунальный блок больше будет ориентироваться на сферу создания комфортной среды для жителей.

Дмитрий Ялов, отработавший в правительстве восемь лет, добавил, что перед регионом стоит задача по реализации крупнейших в стране инвестиционных проектов.

«Мы знаем, что нужно делать и как развивать сельское хозяйство Ленинградской области, как решать проблемы, которые пока еще у нас в отдельных сферах имеют место», — заметил Олег Малащенко, который продолжит отвечать за аграрный блок.

Как писала gazeta.spb.ru, в сентябре этого года Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленобласти по результатам выборов.

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