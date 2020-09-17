Дрозденко вступил в должность губернатора Ленобласти

Александр Дрозденко принес присягу и вступил в должность губернатора Ленинградской области.

Инаугурация прошла в четверг, 17 сентября. Удостоверение губернатора региона Дрозденко вручил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Со вступлением в должность Александра Дрозденко поздравили и губернатор Петербурга Александр Беглов, а также председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

Как отметил спикер, на посту губернатор Дрозденко успел достичь больших успехов в реализации проектов в сфере экономики, транспорта, экологии и ЖКХ.

Губернатора в этом году жители Ленинградской области выбирали в Единый день голосования, который был назначен на 13 сентября.

Отметим, что из-за трудной эпидемиологической обстановки было также решено провести досрочное голосование. Оно проходило в течение двух дней 11 и 12 сентября.

По итогам губернаторских выборов Александр Дрозденко набрал более 83% голосов. Явка избирателей при этом превысила 50%.

Как писала gazeta.spb.ru, кроме губернатора, в Ленинградской области проходили также дополнительные выборы депутата областного ЗакСа и выборы депутатов в муниципальных образованиях в нескольких городских округах.