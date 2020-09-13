Явка на выборах в Ленобласти превысила 30%

В Ленинградской области активность избирателей на выборах составила 30,25%. Об этом сообщает Леноблизбирком.

Уточняется, что явка составляет 30,25% с учетом досрочного голосования 11 и 12 сентября.

Как писала gazeta.spb.ru, в воскресенье, 13 сентября, в Ленинградской области открылись 995 избирательных участков.

В регионе проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Избирательные участки будут работать до 20:00.