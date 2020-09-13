В Ленобласти работают 995 избирательных участков

В Ленинградской области проходит единый день голосования. Проголосовать местные жители могут на 995 избирательных участках.

Как уточняет пресс-служба правительства региона, в Ленинградской области проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата ЗакСа Ленобласти шестого созывы по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1.

Кроме того, организованы очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Отметим, что голосование продлится до 20:00. Его проводят в помещениях и на дому. Проголосовать, не выходя из дома можно по уважительной причине на основе письменного или устного обращения. Подать его в участковую избирательную комиссию по месту регистрации можно до 14:00 13 сентября.

Как писала gazeta.spb.ru, на должность главы региона претендуют четыре кандидата — Александр Дрозденко от «Единой России», Александр Габитов от «Гражданской платформы», Андрей Лебедев из ЛДПР и Александр Перминов от «Справедливой России».