В Ленобласти открылись избирательные участки

Ленинградская область присоединилась к единому дню голосования, который проходит в воскресенье, 13 сентября. В регионе начали работу избирательные участки.

В Ленобласти выбирают губернатора, депутатов областного Законодательного собрания и депутатов советов депутатов в Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском районах и в Сосновоборском городском округах.

Отметим, что на должность главы региона претендуют четыре кандидата — Александр Дрозденко от «Единой России», Александр Габитов от «Гражданской платформы», Андрей Лебедев из ЛДПР и Александр Перминов от «Справедливой России».

Как и в других регионах, в этом году в Ленобласти из-за сложной эпидемиологической обстановки проходило досрочное голосование. Оно стартовало 11 сентября и продолжилось 12-го сентября.

По данным Леноблизбиркома, в первый день голосования на выборы пришло более 210 тысяч жителей региона. Таким образом, явка превысило 15%.

За ходом голосования на избирательных участках следят наблюдатели. Среди них — представители науки. Так, избирательные участки уже проверила доктор юридических наук, профессор Людмила Тхабисимова.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в этом году на выборах голосуют жители 83 субъектов страны. Исключением стали Кабардино-Балкария и Санкт-Петербург. При этом высших должностных лиц выбирают в 20 регионах. По всей стране открывается более 56 тысяч избирательных участков.