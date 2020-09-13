В России проходит единый день голосования

В России в воскресенье, 13 сентября, стартовал единый день голосования. По всей стране открываются более 56 тысяч избирательных участков.

Выборы всех уровней в этом году проходят 83 субъектах страны. Исключением стали Кабардино-Балкария и Санкт-Петербург. Предполагается, что в результате выборов сменят более 78 тысяч выборных должностей и депутатских мандатов.

Так, в 20 регионах выбирают высших должностных лиц, в 11 – депутатов законодательных органах, в четырех – дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Отметим, что в этом году из-за непростой эпидемиологической обстановки ЦИК решила провести досрочное голосование. Оно проходило в течение двух дней, 11 и 12 сентября. Первыми избирательные участки открылись на Камчатке – в 23:00 мск 10 сентября.

На губернаторских выборах по результатам первого дня досрочного голосования самую высокую явку зафиксировали в Татарстане. Там она превысила 27%. Самой низкой явка оказалось в Иркутской области, где проголосовало более 8%.

Отметим, что в Ленинградской области в первый день досрочного голосования активность избирателей отметили на уровне 15,45%. Как писала gazeta.spb.ru, свое мнение высказали более 210 тысяч человек.

В регионе выбирают, в том числе губернатора. На пост претендуют четыре кандидата – Александр Дрозденко от «Единой России», Александр Габитов от «Гражданской платформы», Андрей Лебедев из ЛДПР и Александр Перминов от «Справедливой России».

В Ленобласти также выбирают депутатов ЗакСа, а также депутатов советов депутатов в нескольких городских округах.