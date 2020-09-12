На выборах проголосовали более 200 тысяч жителей Ленобласти

В Ленобласти идет второй день досрочного голосования. Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

В Ленобласти идет второй день досрочного голосования. Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

В первый день досрочного голосования на выборах в Ленобласти проголосовать успели более 210 тысяч жителей региона.

По данным Леноблизбиркома, 60% избирателей проголосовали в помещениях для голосования. Остальные голосовали вне помещений.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, специалисты Леноблизбиркома побывали на четырех островах Финского залива, где зарегистрировано 19 избирателей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что председатель Центризбиркома России Элла Памфилова просит регионы страны снять видео о том, как проходит голосование на придомовых территориях. Памфилова считает, что это поможет развеять слухи о голосовании на «багажниках и пеньках». Она отметила, что Интернет сейчас заполнен различными «спекуляциями».

В Ленобласти выбирают губернатора, депутатов ЗакСа, а также депутатов советов депутатов в нескольких городских округах.