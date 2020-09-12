Развеять слухи о голосовании на багажниках: Памфилова просит снять на видео ход голосования

Развеять слухи о голосовании на багажниках: Памфилова просит снять на видео ход голосования
Регионы просят снять на видео ход голосования. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова просит регионы страны снять видео о том, как проходит голосование на придомовых территориях. Памфилова рассчитывает, что это поможет развеять слухи о голосовании на «багажниках и пеньках».

Как отметила председатель Центризбиркома России, Сеть заполнена «спекуляциями и обращениями», передает ТАСС. По ее словам, в Интернете можно найти множество кадров с голосованием на «пеньках и багажниках».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области продолжается досрочное голосование. В регионе проходит второй день голосования.

В регионе выбирают губернатора, депутатов ЗакСа, а также депутатов советов депутатов в Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском районах и в Сосновоборском городском округе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
видео выборы голосование элла памфилова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лавров пообещал, что Россия ответит на возможные санкции из-за дела Навального
«Избавление от мучений»: РПЦ призывает привиться от Covid-19
Осенью в России вырастут цены на картофель
В Бразилии специалист по коренным народам стал жертвой аборигенов
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт
Китайский врач развеял популярный миф о правильном питании
Виртуальная копия Венеции сохранит город в случае затопления
Все регионы получат первые партии вакцины от Covid-19 до 14 сентября