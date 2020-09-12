Развеять слухи о голосовании на багажниках: Памфилова просит снять на видео ход голосования

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова просит регионы страны снять видео о том, как проходит голосование на придомовых территориях. Памфилова рассчитывает, что это поможет развеять слухи о голосовании на «багажниках и пеньках».

Как отметила председатель Центризбиркома России, Сеть заполнена «спекуляциями и обращениями», передает ТАСС. По ее словам, в Интернете можно найти множество кадров с голосованием на «пеньках и багажниках».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области продолжается досрочное голосование. В регионе проходит второй день голосования.

В регионе выбирают губернатора, депутатов ЗакСа, а также депутатов советов депутатов в Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском районах и в Сосновоборском городском округе.