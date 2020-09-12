В Ленинградской области стартовал второй день досрочного голосования

В Ленинградской области стартовал второй день досрочного голосования
Комплексы обработки избирательных бюллетеней установлены на 188 избирательных участках. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Ленобласти продолжается досрочное голосование. В регионе стартовал второй день выборов.

В субботу, 12 сентября, продолжаются голосования на выборах губернатора, довыборах депутатов ЗакСа, а также на выборах депутатов советов депутатов в Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском районах и в Сосновоборском городском округе.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона, местные жители могут проголосовать в специальных помещениях, на дому, придомовых территориях. На избирательных участках работают медианаблюдатели, а также имеются средства индивидуальной защиты.

Напомним, основным днём голосования является 13 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru публиковала фоторепортаж с участков досрочное голосования на губернаторских выборах в Ленобласти.

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