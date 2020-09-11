В Ленобласти проходит досрочное голосование на губернаторских выборах: фоторепортаж

Сегодня в Ленобласти стартовал первый этап досрочного голосования на губернаторских выборах.

Досрочное волеизъявление избирателей на очередных выборах главы региона и целом ряде местных выборов началось в 8 утра. Оно продлится и в субботу, 12 сентября. Основной день голосования, напомним, пройдет в воскресенье, 13 сентября.

На досрочном голосовании граждане могут проголосовать не только на УИКах, но и дома, на придомовых территориях, а также в удаленных населенных пунктах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11 сентября также проходит дополнительный этап выборов в ЗакСобрание Ленобласти среди депутатов VI созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1.