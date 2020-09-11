В Ленобласти проходит досрочное голосование на губернаторских выборах: фоторепортаж

В Ленобласти проходит досрочное голосование на губернаторских выборах: фоторепортаж
На избирательных участках выставлены средства индивидуальной защиты. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Сегодня в Ленобласти стартовал первый этап досрочного голосования на губернаторских выборах.

Досрочное волеизъявление избирателей на очередных выборах главы региона и целом ряде местных выборов началось в 8 утра. Оно продлится и в субботу, 12 сентября. Основной день голосования, напомним, пройдет в воскресенье, 13 сентября.

Сотрудники используют СИЗ. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников
Избирательный участок. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников
Леноблизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов четырёх человек. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

На досрочном голосовании граждане могут проголосовать не только на УИКах, но и дома, на придомовых территориях, а также в удаленных населенных пунктах.

Досрочное голосование организовано как в стационарных помещениях для голосования, так и вне таких помещений. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников
Точное время начала функционирования избирательного участка во всех районах Ленобласти можно уточнить в спецразделе на сайте Леноблизбиркома. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников
Сегодня также проголосуют избиратели, которые проживают в населённых пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников
Избирательный участок. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников
Комплексы обработки избирательных бюллетеней установлены на 188 избирательных участках. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11 сентября также проходит дополнительный этап выборов в ЗакСобрание Ленобласти среди депутатов VI созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1.

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