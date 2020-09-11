В Ленобласти стартовали досрочные выборы губернатора

В Ленобласти стартовали досрочные выборы губернатора
На досрочном голосовании граждане могут проголосовать не только на УИКах. Фото: Baltphoto

Утром в пятницу, 11 сентября, в Ленобласти начался первый этап досрочного голосования на губернаторских выборах.

Как сообщается в группе «Молодежный Леноблизбирком» в социальной сети «ВКонтакте», всего в регионе будут работать 995 участков. Почти 200 из них оборудованы специальной современной техникой для подсчета голосов, большая часть из которых расположена во Всеволожском и Волховском районах.

На досрочном голосовании граждане могут проголосовать не только на УИКах, но и дома, на придомовых территориях, а также в удаленных населенных пунктах.

Сегодня также проходит дополнительный этап выборов в ЗакСобрание Ленобласти среди депутатов VI созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1. В субботу, 12 сентября, пройдет второй день досрочного голосования.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что избирательные участки в Ленобласти оборудуют КОИБами.

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