Избирательные участки в Ленобласти оборудуют КОИБами

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский рассказал, что на предстоящих губернаторских выборах в Ленобласти будут использоваться 188 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24«, Лебединский назвал КОИБ очень хорошим техническим средством, которое позволяет голосовать «быстро, законно и легитимно». По его словам, обмануть комплекс не получится — это техника, имеющая все степени защиты. Кроме того, КОИБ нельзя сломать.

Для голосования уже подготовили 1 млн 164 тыс. бюллетеней, из которых почти 300 тыс. предназначены для голосования с использованием КОИБ.

«По большому счету, это средство, которое не дает фальсифицировать результаты», — сказал Лебединский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что система «Мобильный избиратель» собрала 20 тыс. заявок от жителей Ленобласти.