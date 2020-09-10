Система «Мобильный избиратель» собрала 20 тыс. заявок от жителей Ленобласти

У жителей Ленинградской области до 8 сентября была возможность подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения для в губернаторских выборах.
Как сообщает телеканал «ЛенТВ24«, глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский рассказал, что система «Мобильный избиратель» была создана несколько лет назад.
«Это замена открепительного права, которое было предусмотрено в избирательном процессе, как мы теперь говорим, это — закрепительное право», — пояснил Лебединский.
Он отметил, что с помощью системы избиратель может голосовать там, где ему удобно, то есть не по прописке.
Заявления о включении в список избирателей по месту нахождения также принимались через портал «Госуслуги», в МФЦ и территориальной избирательной комиссии.
Лебединский напомнил, что Единый день голосования состоится 13 сентября. В день голосования при себе необходимо иметь только паспорт.
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