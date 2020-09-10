Дрозденко отправляет правительство Ленобласти в отставку

Перед выборами главы Ленинградской области все заместители губернатора и главы комитетов уйдут в отставку.

Как сообщает 47news, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко направил своим заместителям и председателям ряда комитетов уведомления о из скором уходе в отставку. Такая процедура проводится перед выборами в соответствии с законом.

Стоит отметить, что текущий губернатор складывает свои полномочия в день инаугурации следующего главы региона, что состоится примерно 30 сентября.

Текущие чиновники после проведения основного голосования 13 сентября заключат дополнительные соглашения о работе, которые будут действовать до формирования нового состава правительства.

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