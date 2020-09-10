Дрозденко отправляет правительство Ленобласти в отставку

Дрозденко отправляет правительство Ленобласти в отставку
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Перед выборами главы Ленинградской области все заместители губернатора и главы комитетов уйдут в отставку.

Как сообщает 47news, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко направил своим заместителям и председателям ряда комитетов уведомления о из скором уходе в отставку. Такая процедура проводится перед выборами в соответствии с законом.

Стоит отметить, что текущий губернатор складывает свои полномочия в день инаугурации следующего главы региона, что состоится примерно 30 сентября.

Текущие чиновники после проведения основного голосования 13 сентября заключат дополнительные соглашения о работе, которые будут действовать до формирования нового состава правительства.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, кто такие медианаблюдатели, как они выглядят, чем пользуются и почему в этом году они обратили внимание именно на Ленинградскую область.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборы Губернатора дрозденко ленобласть отставка правительства


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автокран упал на машиниста из-за шторма в Петербурге
Петербургский депутат призвал проверить рекламные вывески в центре города ...
Музеям в Петербурге разрешили проводить групповые экскурсии
Грузооборот петербургского Большого порта за время пандемии снизился лишь на 1%
В Петербурге Духовная академия закрылась на карантин из-за Covid-19
Дрозденко отправляет правительство Ленобласти в отставку
В Павловском парке на Олений мост вернулись скульптуры
Gazeta.SPb.ru рассказывает про выплаты на детей в сентябре 2020 года