Медианаблюдатели на выборах в Ленобласти: кто это такие и как их распознать

Получить дополнительную информацию о проведении выборов также можно на «горячей линии» Леноблизбиркома: по организационным вопросам: (812) 492-96-51, 492-29-72, по вопросам информационного обеспечения и аккредитации СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-34, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Фото: Baltphoto

Получить дополнительную информацию о проведении выборов также можно на «горячей линии» Леноблизбиркома: по организационным вопросам: (812) 492-96-51, 492-29-72, по вопросам информационного обеспечения и аккредитации СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-34, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Фото: Baltphoto

Gazeta.SPb.ru рассказывает о том, кто такие медианаблюдатели, как они выглядят, чем пользуются и почему в этом году они обратили внимание именно на Ленинградскую область, где 11-13 сентября будут проходить выборы губернатора.

Медианаблюдатели, по словам пресс-секретаря Союза Молодежных избирательных комиссий России Анны Малофеевой, — это молодежные электоральные эксперты со статусом представителя СМИ. Их задача — проконтролировать работу на нескольких избирательных участках, находиться на которых им позволит соответствующая аккредитация ЦИК.

Узнать медианаблюдателей можно будет по форме — белому жилету с соответствующей символикой. В их распоряжении будет специальный видеорегистратор, данные с которого можно будет использовать в спорных моментах.

В этом году Ленинградская область оказалась под пристальным вниманием медианаблюдателей, поскольку в начале марта стала электоральной столицей журналистики, рассказала в ходе пресс-конференции, посвященной готовности к Единому дню голосования в 47 регионе Анна Малофеева.

«Я надеюсь, что в этот раз нашей электоральной команде удастся разрушить некоторые мифы и фейки, например, о том, что у нас происходит голосование на пеньках и в багажниках, о том, что в ночное время бюллетени никак не защищаются и о том, что во время проведения голосования на дому идет определенная накрутка избирателей», — подчеркнула она.

Отмечается, что медианаблюдатели съедутся в Ленинградскую область (и посетят 16 ее районов) из 18 регионов страны. Кроме того, будут работать 14 корпунктов. Уже с 10 сентября начнется обучение молодых электоральных экспертов.

Напомним, 11 и 12 сентября в 47 регионе состоится досрочное голосование на выборах губернатора, основным днем станет 13 сентября. Кроме этого пройдут дополнительные выборы депутата ЗакСа Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1 и очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов в местные советы депутатов в муниципалитетах семи районов и городского округа 47 региона.