В Ленобласти готовятся к выборам губернатора

Голосование состоится 13 сентября, а досрочное – 11 и 12 числа.

В Ленинградской области уже вовсю готовятся к выборам губернатора, которые состоятся только 13 сентября. Об этом сообщается на сайте администрации региона. К важной дате подготовят 1 миллион 164 тысячи избирательных бюллетеней и откроют 995 избирательных участков – в том числе в местах временного пребывания граждан. Отмечается, что избиратели смогут голосовать в любом уголке области – вне зависимости от места регистрации.

«Для этого необходимо до 8 сентября подать заявление в пункт приема заявлений территориальных избирательных комиссий с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00, в МФЦ или в электронном виде – на портале «Госуслуг» в разделе «Мои выборы»»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку после выборов.