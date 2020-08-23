Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку после выборов

Президент Белоруссии назвал коллегу своим другом и выразил ему благодарность.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что было сразу после выборов. Он заявил, что президент России Владимир Путин удивился молчанию политика и спросил у него, почему он молчит. Лукашенко тогда сказал: «Скоро услышишь». Президент Белоруссии отметил, что очень благодарен своему «другу» Путину за поддержку в непростые времена, пишет RT.

Напоминаем, что президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, их выиграл Лукашенко. Сразу после оглашения результатов начались массовые протестные акции – люди не верят в то, что главу страны поддержали 80% населения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко: беспорядки в Белоруссии организовали иностранцы.