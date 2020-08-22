Лукашенко: беспорядки в Белоруссии организовали иностранцы

Лукашенко: беспорядки в Белоруссии организовали иностранцы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что организаторами массовых беспорядков в республике были не местные жители, а кто-то из-за рубежа.

Об этом президент РБ заявил на митинге в Гродно в субботу, 22 августа. Трансляцию выступления вел RT. Лукашенко напомнил, что в Гродненскую область и в саму Белоруссию туристы могут попасть без визы.

«Через границу едут разные люди… Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Ядро зачинщиков беспорядков — не гродненцы, не белорусы. Они сидят там — под Варшавой, под Вильнюсом», — сказал глава Белоруссии.

Он отметил, что именно туда «побежали» его конкуренты, баллотировавшиеся на пост президента на недавних выборах. По словам президента, их «никто не гнобил и не выгонял».

Также Лукашенко отметил, что главной задачей солдатов является защита Белоруссии от угрозы извне, а не обеспечение безопасности на площадях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко поручил военным применить «самые жесткие меры для защиты Белоруссии».

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Лукашенко: беспорядки в Белоруссии организовали иностранцы
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