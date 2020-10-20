Осенний призыв в Петербурге: Gazeta.SPb показывает, как это было во время пандемии коронавируса

На службу отправятся около трех тысяч граждан из Санкт-Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

На службу отправятся около трех тысяч граждан из Санкт-Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране, часть призывников отправились на военную службу.

В Санкт-Петербурге сегодня, 20 октября, состоялась первая отправка граждан, призванных на военную службу этой осенью. За тем, как это происходило во время пандемии коронавируса, наблюдал фотокорреспондент Gazeta.SPb. На сборном пункте были соблюдены все меры предосторожности – туда не пускали без средств индивидуальной защиты, чтобы не допустить распространение инфекции.

Также известно, что все призывники сдают тест на коронавирус. Напоминаем, что осенний призыв в Северной столице начался 1 октября и продлится он до конца текущего года. На срочную службу отправятся около трех тысяч горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стартовал осенний призыв.